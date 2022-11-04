ЗАМАНА - Депутат Государственной думы Джамаладин Гасанов поздравил дагестанцев с Днем народного единства

Депутат Государственной думы Джамаладин Гасанов поздравил дагестанцев с Днем народного единства

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04 ноября, 2022. Пятница 21:50
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Депутат Государственной думы Джамаладин Гасанов поздравил дагестанцев с Днем народного единства

Уважаемые россияне, дагестанцы!

Депутат Государственной думы Джамаладин Гасанов поздравил дагестанцев с Днем народного единства

Поздравляю всех с самым важным государственным праздником! Этот праздник – символ гордости за наших предков, которые отстояли свою независимость! День народного единства призывает вспомнить о ценности мира и братства между народами.  Сплотимся еще крепче, чтобы отстаивать честь, достоинство каждого народа нашего многонационального дружного государства.

 

Празднуя день народного единства, мы проявляем любовь и уважение к прошлому нашего государства. Все мы, независимо от национальности, крови, единая огромная страна со своими задачами и проблемами. Пусть патриотизм не будет для нас пустым словом! Свою гордость и любовь к прошлому нашей Родины передавайте нынешнему поколению. Пусть Ваша жизнь протекает спокойно под мирным небом.Удачи Вам во всём! Будем едины!

 

С большим праздником Вас!

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