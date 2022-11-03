ЗАМАНА - Сергей Меликов вручил жителям Дагестана государственные награды

Сергей Меликов вручил жителям Дагестана государственные награды

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03 ноября, 2022. Четверг 16:12
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Сергей Меликов вручил жителям Дагестана государственные награды

Сегодня, 3 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов вручил государственные награды РФ и РД отличившимся жителям республики.

Сергей Меликов вручил жителям Дагестана государственные награды

В начале мероприятия Меликов поздравил всех жителей многонационального региона с праздником, который имеет глубокую духовную историю.

«История представляет нам много примеров, когда на защиту родины поднимался весь народ. Защитникам отечества придавали силы любовь к родному дому, чувство братского товарищества – все те нравственные традиции, лежащие в основе культуры, обычаев народов региона и всей России. Выбор наших мудрых предков – жить в мире и согласии в составе великого государства – за многие десятилетия был испытан на прочность не раз. И сегодня тысячи дагестанских военнослужащих, добровольцев, находящихся на передовой, в зоне проведения специальной военной операции, ярко свидетельствуют, что идеи отцов и дедов живы, как направляющие вехи нашего общества», – высказался руководитель республики.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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