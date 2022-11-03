Тему развития материально-технической базы медицинских организаций обсудили на собрании с Сергеем Меликовым

Такой посыл был дан вчера, 2 ноября, руководителем республики Сергеем Меликовым на собрании с руководителями органов исполнительной власти, муниципальных образований, а также медицинских учреждений и организаций.

Глава региона высказался, что по-прежнему важными остаются вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи особенно в сельской местности, устранения недостатка детского коечного фонда, в частности, в специализированных больницах для детей.

«Нам необходимо определиться с приоритетами, разбить достижение целей на этапы. При этом требуется улучшить практику освоения средств, добиваться результатов от вложений», – озвучил задачи Меликов.

Далее собравшиеся обсудили вопросы строительства и капремонта объектов здравоохранения в рамках модернизации первичного звена здравоохранения Дагестана. Так, с целью обеспечения современных условий для охраны здоровья детей ставится вопрос о возведении дополнительных детских больниц в городах субъекта, что позволит заметно поднять качество и повысить доступность специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи детям республики. Подробнее материал можно прочитать на портале Главы Дагестана.