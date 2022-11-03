Открывая заседание, он напомнил, что в регионе земли сельскохозяйственного назначения занимают более 86 процентов, из них 64 процента - это сельхозугодия.

«На момент 1 октября этого года в Дагестане значится 4,4 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 3,2 млн га сельхозугодий. Земли отгонного животноводства, включая скотопрогонные трассы со скотоплощадками, из общей площади земель сельскохозяйственного назначения составляют 1,7 млн га, и они являются собственностью региона, имеют особый статус и не подлежат приватизации»,- высказался глава кабмина.

В своем выступлении Абдулмуслимов озвучил и вопросы неэффективного использования земель отгонного животноводства. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.