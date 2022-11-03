ЗАМАНА - Эффективное использование земель отгонного животноводства обсудили под руководством премьер-министра РД

Эффективное использование земель отгонного животноводства обсудили под руководством премьер-министра РД

Автор
03 ноября, 2022. Четверг 08:12
|||
Эффективное использование земель отгонного животноводства обсудили под руководством премьер-министра РД
Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 2 ноября, провел собрание на тему эффективного использования земель отгонного животноводства республики.
Эффективное использование земель отгонного животноводства обсудили под руководством премьер-министра РД

Открывая заседание, он напомнил, что в регионе земли сельскохозяйственного назначения занимают более 86 процентов, из них 64 процента - это сельхозугодия.   

«На момент 1 октября этого года в Дагестане значится 4,4 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 3,2 млн га сельхозугодий. Земли отгонного животноводства, включая скотопрогонные трассы со скотоплощадками, из общей площади земель сельскохозяйственного назначения составляют 1,7 млн га, и они являются собственностью региона, имеют особый статус и не подлежат приватизации»,- высказался глава кабмина.

В своем выступлении Абдулмуслимов озвучил и вопросы неэффективного использования земель отгонного животноводства.  Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top