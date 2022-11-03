Пост занял Руслан Аллахвердиев, в прошлом являющийся помощником председателя Народного Собрания Дагестана.
Стоит напомнить, что экс-глава ОП РД Али Магомедов подал в отставку в начале осени.
Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в понедельник, 1 ноября, подписал постановление о назначении нового руководителя Аппарата Общественной палаты субъекта.
Пост занял Руслан Аллахвердиев, в прошлом являющийся помощником председателя Народного Собрания Дагестана.
Стоит напомнить, что экс-глава ОП РД Али Магомедов подал в отставку в начале осени.
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