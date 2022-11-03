ЗАМАНА - Назначен руководитель Аппарата Общественной палаты Дагестана

Назначен руководитель Аппарата Общественной палаты Дагестана

Автор
03 ноября, 2022. Четверг 01:11
|||
Назначен руководитель Аппарата Общественной палаты Дагестана

Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в понедельник, 1 ноября, подписал постановление о назначении нового руководителя Аппарата Общественной палаты субъекта.

Назначен руководитель Аппарата Общественной палаты Дагестана

Пост занял Руслан Аллахвердиев, в прошлом являющийся помощником председателя Народного Собрания Дагестана.

Стоит напомнить, что экс-глава ОП РД Али Магомедов подал в отставку в начале осени.

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top