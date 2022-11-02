Владимир Путин дал поручение по открытию курорта «Каякент» и лагеря «Дагестан»

Глава РФ Владимир Путин поручил Правительству России совместно с органами исполнительной власти Дагестана до 1 декабря выбрать исполнителя, который будет ответственен за создание мастер-плана проектов каспийского курорта «Каякент» и всероссийского детского центра «Дагестан».

Об этом проинформировали сегодня, 2 ноября, на портале Кремля. Отдельно даны поручения решить вопросы, связанные с созданием необходимой инфраструктуры, а также финансированием проектов. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр страны Михаил Мишустин и руководитель Дагестана Сергей Меликов.