ЗАМАНА - В следующем году в Дагестане пройдет масштабная Российская выставка племенных овец и коз

В следующем году в Дагестане пройдет масштабная Российская выставка племенных овец и коз

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02 ноября, 2022. Среда 09:16
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В следующем году в Дагестане пройдет масштабная Российская выставка племенных овец и коз
Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 1 ноября, провел собрание на тему проведения XXIII Российской выставки племенных овец и коз в 2023 году в республике.
В следующем году в Дагестане пройдет масштабная Российская выставка племенных овец и коз

Начиная заседание, Абдулмуслимов проинформировал, что решение об организации выставки в Дагестане было принято после официального обращения Президента Национального союза овцеводов академика РАН Харона Амерханова, выступившего с идеей провести Российскую выставку племенных овец и коз в 2023 году в Дагестане.

«Если мы беремся за реализацию данного предложения, то нужно провести выставку на высшем уровне. Необходимо пригласить участников от Забайкальского края, Калининграда, других субъектов страны. Мероприятие пройдет в период начала туристического сезона, поэтому заранее требуется выяснить, какое число гостей прилетит, дабы обеспечить им комфортное заселение. При подготовке также нужно учесть, какое количество воды и кормов потребуется для животных», — высказался глава кабмина. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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