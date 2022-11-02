Тему восстановления гидрологического режима Ачикольской системы озер обсудили под руководством Сергея Меликова

Вчера, 1 ноября, под руководством Сергея Меликова прошло собрание на тему мер по восстановлению гидрологического режима Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов, также были обсуждены вопросы реализации инвестпроекта на их территории.

Вопрос повышения водообеспечения этих водоемов нашел отражение в Постановлении Совета Федерации ФС России «О государственной поддержке социально-экономического развития Дагестана», одним из пунктов которого Минсельхозу России было рекомендовано рассмотреть предложения руководства Дагестана о реализации необходимых мероприятий. Соответствующие поручения федеральным органам исполнительной власти были даны и Президентом РФ Владимиром Путиным.

На данный момент Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы (Ачикольские системы озер), общей площадью 36 000 га, являются самыми большими нерестилищами на территории субъекта. Данные уникальные природные объекты, которые имеют природоохранное значение для бассейна Каспия, служат местом регулярного промысла рыболовецких хозяйств и любимой зоной для отдыха у многих рыбаков-любителей и охотников.

По итогам совещания был озвучен ряд поручений.