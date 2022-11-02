Глава РД провел встречу с коллективом академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка»

Сформированный в 1958 году ансамбль поставил более 100 танцев народов Дагестана, Кавказа и России. За время своей работы коллектив побывал в 70 странах мира и является победителем 48 всемирно известных фестивалей фольклорного танца среди профессиональных команд.

Поприветствовав участников мероприятия, лидер региона упомянул о строящемся доме танца для ансамбля «Лезгинка» в Махачкале, который будет сдан в эксплуатацию в начале будущего года: «Я думаю, что следующая наша встреча пройдёт уже там, в вашем доме. Мы все желаем, чтобы вы поскорее отпраздновали переезд».

Меликов лично поблагодарил ансамбль, не так давно давший несколько концертов на Донбассе с программой «Мир сквозь танец». Танцоры выступили перед солдатами России в госпиталях, встретились с военнослужащими и ополченцами Луганска и Донецка. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.