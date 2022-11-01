ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана: рабочие места в сельских школах необходимо сохранять

Премьер-министр Дагестана: рабочие места в сельских школах необходимо сохранять

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01 ноября, 2022. Вторник 08:07
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Премьер-министр Дагестана: рабочие места в сельских школах необходимо сохранять
Тему создания класс-комплектов в начальных классах обсудили вчера, 31 октября, под руководством главы кабмина РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.  
Премьер-министр Дагестана: рабочие места в сельских школах необходимо сохранять

Стоит заметить, что классом-комплектом считается группа детей из двух и более классов, обучение которых осуществляет один и тот же педагог.

Как рассказал глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев, на 1 сентября 2022-2023 учебного года контингент учеников в муниципальных школах составил 442 630 учеников и 24 074 класс-комплектов.

В ходе собрания была обсуждена возможность сохранения заявленного числа класс-комплектов в начальной школе и объединения класс-комплектов в старшей школе с 5 по 11 классы.  

Благодаря этому будут сохранены 87 преподавательских кадров в горных селах, это 104 ставки. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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