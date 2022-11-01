Стоит заметить, что классом-комплектом считается группа детей из двух и более классов, обучение которых осуществляет один и тот же педагог.

Как рассказал глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев, на 1 сентября 2022-2023 учебного года контингент учеников в муниципальных школах составил 442 630 учеников и 24 074 класс-комплектов.

В ходе собрания была обсуждена возможность сохранения заявленного числа класс-комплектов в начальной школе и объединения класс-комплектов в старшей школе с 5 по 11 классы.

Благодаря этому будут сохранены 87 преподавательских кадров в горных селах, это 104 ставки. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.