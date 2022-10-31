ЗАМАНА - Сферу развития рыбной отрасли в Дагестане обсудили под руководством руководителя региона

Сферу развития рыбной отрасли в Дагестане обсудили под руководством руководителя региона

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31 октября, 2022. Понедельник 15:51
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Сферу развития рыбной отрасли в Дагестане обсудили под руководством руководителя региона

Сегодня, 31 октября, руководитель Дагестана Сергей Меликов провёл заседание на тему развития рыбной сферы в республике.

Сферу развития рыбной отрасли в Дагестане обсудили под руководством руководителя региона

Среди главных вопросов – концепция развития рыбохозяйственного комплекса региона, реализация отраслевых инвестпроектов, повышение эффективности использования запасов промысловых видов рыб и правовое регулирование в отрасли водно-биологических ресурсов в бассейне Каспия.

Как озвучил председатель Комитета по рыбному хозяйству Дагестана Виктор Руденко, на данный момент природно-ресурсный потенциал региона позволяет ежегодно обеспечивать добычу более 100 000 тонн водных биологических ресурсов и производство продукции аквакультуры до 40 000 тонн товарной рыбы.

По итогам минувшего года объем производства рыбной продукции в регионе составил более 43,2 тыс. тонн. Учитывая предварительные сведения, в текущем году объем производства ожидается не ниже.

Вместе с тем озвучено, что несмотря на высокие темпы роста производственных показателей, актуальными остаются ряд проблем, связанных с переработкой рыбной продукции, обеспечением стабильного водоснабжения работающих рыбоводных хозяйств и улучшением их материально-технической базы. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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