Сферу развития рыбной отрасли в Дагестане обсудили под руководством руководителя региона

Сегодня, 31 октября, руководитель Дагестана Сергей Меликов провёл заседание на тему развития рыбной сферы в республике.

Среди главных вопросов – концепция развития рыбохозяйственного комплекса региона, реализация отраслевых инвестпроектов, повышение эффективности использования запасов промысловых видов рыб и правовое регулирование в отрасли водно-биологических ресурсов в бассейне Каспия.

Как озвучил председатель Комитета по рыбному хозяйству Дагестана Виктор Руденко, на данный момент природно-ресурсный потенциал региона позволяет ежегодно обеспечивать добычу более 100 000 тонн водных биологических ресурсов и производство продукции аквакультуры до 40 000 тонн товарной рыбы.

По итогам минувшего года объем производства рыбной продукции в регионе составил более 43,2 тыс. тонн. Учитывая предварительные сведения, в текущем году объем производства ожидается не ниже.

Вместе с тем озвучено, что несмотря на высокие темпы роста производственных показателей, актуальными остаются ряд проблем, связанных с переработкой рыбной продукции, обеспечением стабильного водоснабжения работающих рыбоводных хозяйств и улучшением их материально-технической базы. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.