ЗАМАНА - Глава РД провёл оперативное собрание по актуальным вопросам развития региона

Глава РД провёл оперативное собрание по актуальным вопросам развития региона

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31 октября, 2022. Понедельник 15:14
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Глава РД провёл оперативное собрание по актуальным вопросам развития региона

Сегодня, 31 октября, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание по актуальной региональной повестке.

Глава РД провёл оперативное собрание по актуальным вопросам развития региона

Первый вице-премьер региона Руслан Алиев рассказал о принимаемых мерах по повышению устойчивости развития экономики республики в условиях воздействия западных санкций, озвучив необходимость ускорить работу по освоению федеральных средств, выделенных для региона в рамках реализации госпрограмм, и средств из регионального бюджета. Обратившись к лидерам органов исполнительной власти и муниципальных образований, докладчик напомнил, что контроль бюджета на данный момент демонстрирует недоработки в части исполнения взятых на себя обязательств. 

В рамках доклада Руслан Алиев также доложил о потенциальной централизации лекарственных закупок в Дагестане. Как он заявил, соответствующая работа осуществляется совместно с региональным комитетом по государственным закупкам. Централизовать покупку медикаментов предполагается уже в будущем году. Это заметно ускорит обеспечение необходимыми препаратами медицинских учреждений Дагестана и снимет с них обязательства по закупке, позволит оперативно контролировать учет и расходование лекарств. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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