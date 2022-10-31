Глава РД провёл оперативное собрание по актуальным вопросам развития региона

Первый вице-премьер региона Руслан Алиев рассказал о принимаемых мерах по повышению устойчивости развития экономики республики в условиях воздействия западных санкций, озвучив необходимость ускорить работу по освоению федеральных средств, выделенных для региона в рамках реализации госпрограмм, и средств из регионального бюджета. Обратившись к лидерам органов исполнительной власти и муниципальных образований, докладчик напомнил, что контроль бюджета на данный момент демонстрирует недоработки в части исполнения взятых на себя обязательств.

В рамках доклада Руслан Алиев также доложил о потенциальной централизации лекарственных закупок в Дагестане. Как он заявил, соответствующая работа осуществляется совместно с региональным комитетом по государственным закупкам. Централизовать покупку медикаментов предполагается уже в будущем году. Это заметно ускорит обеспечение необходимыми препаратами медицинских учреждений Дагестана и снимет с них обязательства по закупке, позволит оперативно контролировать учет и расходование лекарств. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.