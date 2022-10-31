ЗАМАНА - Табасаранский район чествует своего Героя

Табасаранский район чествует своего Героя

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31 октября, 2022. Понедельник 13:52
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Табасаранский район чествует своего Героя

Вчера, 30 октября, в родном Табасаранском районе побывал Герой России, уроженец села Татиль Руслан Курбанов. 

Табасаранский район чествует своего Героя

Сопровождали Героя РФ в его поездке руководитель Табасаранского района Магомед Курбанов, представитель Главы Дагестана в НС региона Нюсрет Омаров, глава Минэнерго РД Ризван Мурадов, депутаты НС республики Алавудин Мирзабалаев и Сефер Алиев, общественные деятели, творческая интеллигенция.  Завершился визит встречей Руслана Курбанова с активом района, в которой приняли участие почти все активные в общественно-политической жизни района граждане: лидеры сельских поселений, начальники школ, общественных и молодежных организаций и так далее. Подробнее материал можно прочитать на сайте.

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