Табасаранский район чествует своего Героя

Сопровождали Героя РФ в его поездке руководитель Табасаранского района Магомед Курбанов, представитель Главы Дагестана в НС региона Нюсрет Омаров, глава Минэнерго РД Ризван Мурадов, депутаты НС республики Алавудин Мирзабалаев и Сефер Алиев, общественные деятели, творческая интеллигенция. Завершился визит встречей Руслана Курбанова с активом района, в которой приняли участие почти все активные в общественно-политической жизни района граждане: лидеры сельских поселений, начальники школ, общественных и молодежных организаций и так далее. Подробнее материал можно прочитать на сайте.