Цифровую образовательную платформу создадут в Дагестане

Министерство образования и науки Дагестана заключило соглашение о государственно-частном партнерстве с компанией «Дневник.ру» по созданию цифровой образовательной платформы для региона.

Она позволит автоматизировать работу учебных заведений: ведение электронных журналов, выдачу домашних заданий, в том числе из онлайн-тренажеров, проведение видеоуроков, создание портфолио обучающегося и педагога, учет достижений, оплату горячего и буфетного питания, отслеживание успеваемости и посещаемости.

«Это единая информационная среда для всех участников образовательного процесса. Учителя, учащиеся, родители, получат инструмент, который призван сделать обучение более удобным, интересным и качественным», - отметил министр образования и науки РД Яхья Бучаев.

Соглашение заключено на 10 лет и сэкономит региону больше 50 млн рублей, так как все расходы по внедрению, поддержке и развитию платформы берет на себя частный партнер «Дневник.ру».

«В рамках партнерства планируется создание платформы, интеграция с федеральными и региональными государственными системами, с сервисами Единой медицинской информационно-аналитической системы, процессингового центра «Аксиома», а также беспрерывное совершенствование возможностей продукта. Это первый серьезный проект Республики Дагестан в формате ГЧП с 2016 года и эффективный пример партнерства государства с бизнесом на территории региона. Уверены, что сотрудничество будет очень плодотворным и пойдет на благо школам и учащимся», – рассказал заместитель директора по развитию «Дневник.ру» Владислав Моисеев.