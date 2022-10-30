В аэропорту Махачкалы торжественно встретили Героя России Руслана Курбанова

Командир танкового взвода, старший лейтенант Курбанов был удостоен Золотой звезды за героизм, проявленный в ходе СВО. При ведении боевых действий танковый взвод под его командованием уничтожил 38 единиц техники врага, включая 15 танков, две минометные батареи и около 250 националистов. Звезду дагестанцу вручил 25 октября министр обороны России Сергей Шойгу. Встретить Героя в аэропорт прибыли близкие и родные, общественные и политические делатели, активисты молодёжных организаций. Для Курбанова в фойе аэропорта подготовили торжественную лезгинку в исполнени юных танцоров. Далее Герой России ответил на вопросы журналистов и рассказал о дальнейших планах. «На родине крайний раз я был летом 2018 года. Хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего мероприятия. Очень приятно, встретили тепло. Особо приятно видеть здесь молодежь, представителей Юнармии. Для меня вопрос работы с молодёжью сейчас стоит на первом месте, потом что информационная борьба занимает сейчас особое место. Если будет возможность — хотелось бы провести мероприятия с молодёжью патриотического характера», — рассказал он. Говоря о присвоения звания Героя России, Курбанов отметил, что подвиг совершил весь его личный состав. «Любой командир, который получает досрочно воинские звания или госнаграды, это в первую очередь заслуга его личного состава. Точно так же и у меня. Я командовал танковыми подразделениями, где принято так: один за всех и всех за одного. Все единым экипажем выполняли поставленную задачу», — сказал Курбанов. Также Герой поделился планами пребывания в Дагестане. Он рассказал, что ожидается встреча с главой Дагестана Сергеем Меликовым, экскурсия по родному Табасаранскому району, а затем возвращение в зону СВО. В это воскресенье пройдёт чествование героя на родине в Табасаранском районе, сообщил журналистам глава муниципалитета Магомед Курбанов. Также он отметил, что решением депутатов района Руслану Курбанова присвоено звание «Почетный гражданин Табасаранского района». «Он станет примером подражания для молодёжи. Как парень из простой семьи из села Татиль смог достичь этих высот. Дети будут на него равняться и брать пример. Для меня, как и любого жителя района, это большая гордость за своего земляка», — отметил глава.