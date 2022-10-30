«Наша страна всегда может рассчитывать на дагестанцев»: Сергей Меликов встретился с Героем РФ Русланом Курбановым

Старший лейтенант участвовал в боевых действиях на территории Украины с первых дней спецоперации по настоящее время.

Его танковый взвод в составе батальонно-тактической группы выполнял задачи по освобождению одного из населённых пунктов. Танк Курбанова атаковали, офицер получил ранение, но продолжил бой. В результате его экипаж захватил ключевые позиции возле стратегически важного населённого пункта без потерь среди личного состава. Указом Президента России за героизм, мужество и отвагу старшему лейтенанту Курбанову присвоено звание Героя России.

На момент представления к награде его подразделением было уничтожено 38 единиц техники, из них – 15 танков, 2 минометные батареи, 4 расчета ПТРК и более 250 националистов.

Вчера офицер прибыл в родной Дагестан, а уже сегодня с высоким званием Героя России его поздравил глава региона.

«Я очень рад тебя видеть здесь, на родной земле. Для нас всех это предмет большой гордости – когда наши земляки удостаиваются высочайших званий. А когда это происходит в свете защиты Родины, это ещё раз показывает особый характер дагестанцев и присущие им понятия чести, совершенно другие взгляды на выполнение своего долга перед нашей большой Родиной. Дагестанцы – это те люди, на которых наша страна всегда может рассчитывать», – подчеркнул Сергей Меликов.

Руководитель региона добавил, что с начала спецоперации уже четверо дагестанцев удостоены звания Героя России.

«Все наши Герои и их семьи в зоне особого внимания со стороны органов власти. Ты для нас близкий, родной человек, ты наш земляк. И мы всегда будем стараться быть полезными тебе и твоей семье, где бы вы ни проживали», – отметил Сергей Меликов. На память о встрече руководитель республики подарил Руслану Курбанову тактические часы для военных.

Кроме того, глава региона сообщил, что подписал указ о награждении Руслана Курбанова орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Со своей стороны Руслан Курбанов поблагодарил Сергея Меликова за такую высокую оценку его боевых заслуг и поддержку.