ЗАМАНА - В Дагестане будут внедрять новые технологии в области дорожного строительства

В Дагестане будут внедрять новые технологии в области дорожного строительства

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30 октября, 2022. Воскресенье 01:50
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В Дагестане будут внедрять новые технологии в области дорожного строительства

На базе Минтранспорта Дагестана в режиме ВКС прошла онлайн-встреча заместителя главы кабмина региона Ризвана Газимагомедова с лучшими учеными Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

В Дагестане будут внедрять новые технологии в области дорожного строительства

Собравшиеся обсудили вопросы внедрения в республике новых технологий, материалов и решений в области дорожного строительства.

В своем вступительном слове вице-премьер озвучил, что в последние годы в транспортной системе региона и России в целом наблюдаются позитивные изменения - развёрнуты и реализованы крупные планы автодорожного строительства с использованием инновационных технологий, расширяется и модернизируется инфраструктура транспорта. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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