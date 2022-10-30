В Дагестане будут внедрять новые технологии в области дорожного строительства

На базе Минтранспорта Дагестана в режиме ВКС прошла онлайн-встреча заместителя главы кабмина региона Ризвана Газимагомедова с лучшими учеными Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

Собравшиеся обсудили вопросы внедрения в республике новых технологий, материалов и решений в области дорожного строительства.

В своем вступительном слове вице-премьер озвучил, что в последние годы в транспортной системе региона и России в целом наблюдаются позитивные изменения - развёрнуты и реализованы крупные планы автодорожного строительства с использованием инновационных технологий, расширяется и модернизируется инфраструктура транспорта. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.