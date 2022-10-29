Вопросы антитеррористической защищенности обсуждены под руководством Сергея Меликова

В числе обсужденных вопросов – дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности объектов промышленности, топливно-энергетического и транспортного комплексов, социальных объектов; реализация Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы; совершенствование деятельности республиканской АТК и другие.

Открывая заседание, глава Дагестана отметил, что одна из важнейших задач всех органов власти на сегодняшний день – обеспечение безопасности граждан и объектов инфраструктуры.

По словам Сергея Меликова, приоритетного внимания требует разработка и реализация комплекса дополнительных мер, направленных на усиление защищенности объектов промышленности, топливно-энергетического и транспортного комплексов, здравоохранения, образования, а также мест массового пребывания людей.

В этой связи главам муниципальных образований поручено организовать соответствующие проверки состояния объектов и уровня готовности их персонала к разного рода угрозам.

Напомним, мероприятия по обеспечению безопасности населения проводятся в том числе в рамках реализации мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 19 октября 2022 г. N 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента РФ от 19 октября 2022 г. N 756».

Особое внимание в рамках заседания было уделено защищенности социальных объектов, и прежде всего, образовательных организаций. Глава региона подчеркнул, что соответствующие мероприятия должны предусматриваться еще на этапе планирования строительства.

«При проектировании объектов образования, здравоохранения и других социальных объектов в техническом задании обязательно должно быть прописано оснащение полной системой антитеррористической защиты. Экспертиза не должна принимать проекты, не предполагающие требуемого уровня защищенности», – отметил Сергей Меликов.

Руководитель региона также поручил профильным ведомствам провести с персоналом социальных учреждений муниципалитетов тематические обучающие семинары, которые будут нести не только методическую помощь, но и позволят приобрести ответственным лицам практические навыки. Вместе с тем в рамках АТК была затронута тема совершенствования профессионального уровня должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий в области противодействия терроризму.

«Надо от письменных рекомендаций переходить к практическому обучению специалистов в этой сфере, в том числе используя базу имеющегося у нас кадрового центра», – заключил Сергей Меликов.

По итогам заседания органам исполнительной власти и местного самоуправления даны протокольные поручения.