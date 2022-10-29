В Дагестане начнётся строительство объектов по крупнейшей концессии в сфере обращения с ТКО в России

28 октября глава Дагестана Сергей Меликов и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, прибывший в регион с рабочим визитом, обсудили ход реализации проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории республики.

Одна из тем – начало строительства объектов по крупнейшему концессионному проекту в сфере обращения с ТКО в России. Дагестан стал одним из двух регионов, которые получат субсидию на выплату капитального гранта – средства будут доведены региональным бюджетам из федерального и направлены на создание новых объектов обращения с ТКО. Их общая мощность составит 950 тысяч тонн в год.

Поприветствовав гостя в Дагестане, Сергей Меликов поблагодарил его за совместную работу, которая, как отметил глава региона, уже дала первые результаты.

«Я очень признателен, что Вы своевременно среагировали на проблемы в сфере обращения с ТКО в Дагестане. Это позволило преодолеть сложности в январе 2021 года, а дальше уже началась системная работа. Без помощи Ваших специалистов мы бы не создали систему работы, которая у нас сегодня успешно функционирует. Мы всю предварительную работу завершили и переходим в практическую плоскость», – подчеркнул глава региона.

Самое главное – за это время в республике разработана территориальная схема, без которой невозможно было бы решить проблемные вопросы в этой сфере, добавил Сергей Меликов.

Перспективная система обращения с ТКО предполагает строительство в Дагестане трех объектов обработки суммарной мощностью 950 тысяч тонн в год и трех объектов размещения суммарной мощностью 570 тысяч тонн ТКО в год. До конца 2024 года в республике будут построены три мусоросортировочных комплекса, на 250 тысяч тонн в год – в Хасавюртовском районе, на 500 тысяч тонн – в Карабудахкентском районе и на 200 тысяч тонн – в Дербентском районе.

Говоря о большом вкладе региональных властей в решение проблемных вопросов, Денис Буцаев отметил: «Это командная работа, и та команда, которая была Вами организована на территории региона, одна из самых эффективных не только в федеральном округе – такими темпами мы мало в каких регионах России продвигаемся. Во время наших первых встреч не было ни земельных участков, ни территориальной схемы, ни понимания того, какой мощности объекты необходимо построить.

Сегодня есть уже проектные решения, которые прошли экспертизу. На прошлой неделе завершился отбор субъектов – Дагестан взял самый большой объём по федеральной субсидии. Это результат нашей слаженной работы».

Кроме того, регион направил заявки на проведение воздушного лазерного сканирования по двум действующим объектам размещения ТКО. Субподрядчик ООО «Геоскан» провел работы и направил материалы в штаб военного округа для получения акта контрольного просмотра.

Ранее Минприроды России с участием РЭО определило 4 концессионных проекта для предоставления субсидии на выплату капитального гранта – это три проекта в Дагестане и один в Архангельске. Субсидия позволит концедентам финансово обеспечить взятые на себя обязательства по участию в создании объектов инфраструктуры в рамках концессионных соглашений.

Минприроды РФ провело Комиссию по отбору проектов на предоставление субсидии 21 октября.

По словам Дениса Буцаева, объекты инфраструктуры, которые планируется построить в Дагестане к 2024 году, позволят региону перевыполнить показатели федерального проекта в 2024 году и вплотную приблизиться к показателям 2030 года.

«Республика в этом плане будет в числе лидеров уже в рамках всей страны. Мы рассчитываем, что первые мероприятия по строительству начнутся уже в текущем году, а в 2024 году эти объекты будут введены в эксплуатацию. Это та задача, над решением которой мы совместно трудимся», – заключил руководитель РЭО.