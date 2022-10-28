ЗАМАНА - Муфтий Дагестана и Ислам Махачев стали почетными горожанами Махачкалы

Муфтий Дагестана и Ислам Махачев стали почетными горожанами Махачкалы

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28 октября, 2022. Пятница 10:53
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Муфтий Дагестана и Ислам Махачев стали почетными горожанами Махачкалы

Муфтий Республики Дагестан и известный боец Ислам Махачев стали почетными жителями Махачкалы. Об этом проинформировал мэр столицы региона Салман Дадаев.

Муфтий Дагестана и Ислам Махачев стали почетными горожанами Махачкалы

Статус почетного горожанина получили премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, муфтий региона шейх Ахмад-хаджи Афанди и спортсмен Ислам Махачев.

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