В рамках приёма житель села Дылым Казбековского района Ахмед Иманшапиев обратился с просьбой о помощи в обеспечении нормативным водоснабжением сел Алмак, Буртунай, Дылым, Гостала, Артлух, Гуни и Инчха Казбековского района.

Говоря о важности данного обращения, заявитель отметил, что муниципальная система водоснабжения, которая была построена в далеком 1965 году, не отвечает санитарным правилам и техническим нормативам.

Первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц рассказал заместителю полномочного представителя Президента России в СКФО Максиму Владимирову, что вопрос об улучшении водоснабжения муниципального образования уже взят на мониторинг Правительством региона и проработан совместно с администрацией Казбековского района и республиканским министерством строительства, архитектуры и ЖКХ. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.