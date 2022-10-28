ЗАМАНА - В 2023 году стартует возведение водовода в селах Казбековского района

В 2023 году стартует возведение водовода в селах Казбековского района

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28 октября, 2022. Пятница 08:25
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В 2023 году стартует возведение водовода в селах Казбековского района
Вчера, 27 октября, Первый заместитель главы кабмина РД Манвел Мажонц в режиме видеоконференцсвязи поучаствовал в личном приёме граждан, который провел заместитель полномочного представителя Президента России в СКФО Максим Владимиров.
В 2023 году стартует возведение водовода в селах Казбековского района

В рамках приёма житель села Дылым Казбековского района Ахмед Иманшапиев обратился с просьбой о помощи в обеспечении нормативным водоснабжением сел Алмак, Буртунай, Дылым, Гостала, Артлух, Гуни и Инчха Казбековского района.

Говоря о важности данного обращения, заявитель отметил, что муниципальная система водоснабжения, которая была построена в далеком 1965 году, не отвечает санитарным правилам и техническим нормативам.

Первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц рассказал заместителю полномочного представителя Президента России в СКФО Максиму Владимирову, что вопрос об улучшении водоснабжения муниципального образования уже взят на мониторинг Правительством региона и проработан совместно с администрацией Казбековского района и республиканским министерством строительства, архитектуры и ЖКХ. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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