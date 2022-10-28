Глава Дагестана обратился к жителям республики

Уважаемые дагестанцы! Сегодня на сессии Народного собрания был принят закон о поправках к Конституции Республики Дагестан, которые приводят наш основной закон в полное соответствие с Конституцией Российской Федерации.

Хочу поблагодарить парламентариев за принятие этого закона абсолютным большинством голосов и прокомментировать некие события, произошедшие за последние дни в нашей республике на фоне подготовки к его принятию.

Летом 2020 года были приняты поправки к Конституцию Российской Федерации, в Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ принимали активное участие в том числе и дагестанцы. Эти поправки были приняты в Основной Закон нашей страны практически безапелляционно и поддержаны всеми субъектами Российской Федерации. В дальнейшем, после избрания нового состава Государственной думы, была проведена большая работа по приведению региональных законов, конституций субъектов Российской Федерации в соответствие с Основным Законом РФ. Эта работа продолжается и сегодня во всех регионах нашего государства: уже более 30 субъектов России подобные поправки уже внесли.

В июне этого года поправки были рассмотрены и приняты нашим парламентом в первом чтении. Я тогда достаточно подробно прокомментировал в буквальном смысле каждую поправку, которая вызывала некие сомнения, в том числе и ту поправку, которую сегодня муссируют некоторые из тех, кто называет себя активистами. Эта поправка связана с обеспечением территориальной целостности Республики Дагестан и ответственностью за это главы республики.

Хочу еще раз повторить сказанное мной.

Никоим образом Глава Республики Дагестан не снимает с себя ответственности за территориальную целостность нашей республики. Юридически это оформляется соответствующим образом, и, к сожалению, многие наши граждане, вовлеченные в полемику по этому вопросу, путают юридические нормы государственной целостности нашей страны и незыблемости границ субъекта Российской Федерации.

Сегодня на сессии достаточно подробно парламентариями, в том числе и председателем Народного собрания, такие разъяснения были даны. Я не буду останавливаться на них, хочу сказать о другом.

Уважаемые дагестанцы! Я люблю Дагестан так же, как и каждый из вас! Я буду отстаивать целостность нашей республики и целостность нашей страны, как любой гражданин великой России.

Та полемика, которую попытались разыграть определенные деструктивные силы, на самом деле не просто бесполезна, она ещё и болезненна. Болезненна, в первую очередь, для тех ребят, которые сегодня находятся в зоне проведения специальной военной операции, являются представителями нашей славной республики, которые с оружием в руках защищают целостность нашей страны, теперь уже нашей страны после принятия в состав России еще четырех субъектов: Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти ребята каждый день подвергают себя риску, отстаивая целостность нашего государства, а, значит, и целостность нашей республики. Мне очень неприятно было получать обращения, комментарии с передовой, когда солдаты просят разъяснить, что же происходит у нас в Дагестане.

Очень неприятно то, что отдельные «активисты» взяли на себя смелость вовлекать в эту бесполезную, ненужную и опасную полемику тех, кто должен сегодня думать о выполнении боевой задачи, сохранении своей жизни и жизни своих подчиненных.

Дорогие дагестанцы, поправки, которые мы сегодня приняли, которые принял наш парламент, не несут никакой угрозы для Дагестана: они приводят нашу конституцию в соответствие с федеральным Основным законом. В свою очередь я как генерал, как глава республики, как человек, который действительно любит Дагестан, который не один год провел в Дагестане, в том числе в самые сложные для него времена, хочу вам сказать следующее.

Я, Меликов Сергей Алимович, Глава Республики Дагестан, готов нести ответственность за все, что происходит сегодня в республике, в том числе – за неприкосновенность административных границ Дагестана. За спокойствие и безопасность наших граждан и наших гостей, которых с каждым годом все больше и больше прибывает в нашу республику. За безопасность наших детей, наших семей. За поддержку тех семей, чьи родные и близкие сегодня принимают участие в специальной военной операции. Я готов нести ответственность за экономическое развитие республики, за социальные программы, которые в республике, к сожалению, во многом запущены, и которые мы пытаемся реанимировать, за культурное развитие Дагестана, его спортивные показатели. Я готов сегодня разделять ответственность с вами за все, чем мы живем, чем дышим, к чему стремимся.

Я благодарен всем, кто поддерживает курс главы республики, и уверяю, что главный его тезис – улучшение качества жизни дагестанцев. Мы сегодня переживаем непростые времена, и не всегда та задача, о которой я сказал, может быть выполнена быстро. Слишком много на сегодняшний день накопилось проблем. Проблемы эти весьма долгосрочные, но по каждой из них принято решение, и этот курс заложен в основу Стратегии развития Республики Дагестан, которую мы приняли до 2030 года. Я хочу попросить вас всех более сдержанно и менее эмоционально относиться к призывам от людей, которым этот курс и эта стратегия невыгодны, вполне возможно, они не совпадают с личными, корыстными, коррупционными интересами тех, кто, называя себя активистами и общественниками, пытаются вносить ложку дегтя в бочку меда.

Обращаясь к вам, хочу, в первую очередь, поблагодарить за поддержку. Я чувствую поддержку, когда бываю в районах, в селах, в школах, на производстве. Эта поддержка нужна не только мне, она консолидирует всех нас, потому что мы сегодня находимся в состоянии борьбы с международными организациями, которые пытаются не только противостоять нашим вооруженным силам на линии соприкосновения, на линии боевых действий, но и воздействовать на наш разум, на наши усилия изнутри. Давайте будем по-прежнему сплоченными и не дадим повода для того, чтобы наши планы, наши намерения не сбылись. Спасибо вам большое.

Хочу пожелать всем здоровья и благополучия. Поверьте, болею за каждого из вас. А тем, кто сегодня на передовой выполняет нелегкие задачи, хочу пожелать военной удачи и возвращения домой с победой. Всего доброго.