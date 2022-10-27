Парламент РД принял законопроект о поправках в Конституцию Дагестана

Проект закона представил Председатель Комитета НС Дагестана по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Артур Исрапилов. Он проинформировал, что проект внес руководитель РД, он был принят в первом чтении 30 июня. Законопроект опубликовали в СМИ, прошли круглые столы и экспертные обсуждения. Также выступили спикер парламента Заур Аскендеров, лидеры фракций и депутаты.

Парламентарии приняли законопроект большинством голосов: 74 депутата отдали голоса «за», двое – «против», двое воздержались от ответа.