ЗАМАНА - Парламент РД принял законопроект о поправках в Конституцию Дагестана

Парламент РД принял законопроект о поправках в Конституцию Дагестана

Автор
27 октября, 2022. Четверг 14:51
|||
Парламент РД принял законопроект о поправках в Конституцию Дагестана

Депутаты Народного Собрания Дагестана 27 октября приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию РД.

Парламент РД принял законопроект о поправках в Конституцию Дагестана

Проект закона представил Председатель Комитета НС Дагестана по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Артур Исрапилов. Он проинформировал, что проект внес руководитель РД, он был принят в первом чтении 30 июня. Законопроект опубликовали в СМИ, прошли круглые столы и экспертные обсуждения. Также выступили спикер парламента Заур Аскендеров, лидеры фракций и депутаты.

Парламентарии приняли законопроект большинством голосов: 74 депутата отдали голоса «за», двое – «против», двое воздержались от ответа.

Прочитано 62 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top