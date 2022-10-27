ЗАМАНА - В Дагестане планируют построить 13 берегоукрепительных сооружений до конца 2024 года

В Дагестане планируют построить 13 берегоукрепительных сооружений до конца 2024 года

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27 октября, 2022. Четверг 14:11
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В Дагестане планируют построить 13 берегоукрепительных сооружений до конца 2024 года
Под руководством заместителя главы кабмина РД Наримана Абдулмуталибова прошло собрание Противопаводковой комиссии Правительства Дагестана.
В Дагестане планируют построить 13 берегоукрепительных сооружений до конца 2024 года

На заседании собравшиеся обсудили принятые меры по обеспечению ликвидации угрозы появления чрезвычайных ситуаций и затопления территорий в период прохождения паводковых вод, а также рассмотрели проблемы стабилизации русловых процессов на реках Терек и Самур.

Начиная совещание, Нариман Абдулмуталибов напомнил, что Дагестан является регионом с большим числом рек. Он озвучил, что в субъекте в период прохождения паводков остается угроза возникновения чрезвычайных ситуаций и затопления территорий.

«Вызывают озабоченность большие и малые реки. Наибольшую тревогу представляет река Терек, водные ресурсы которой обладают большим числом наносов, в связи с чем каждый год происходит повышение отметок дна русла реки и возникает необходимость оперативного проведения мероприятий по поддержанию водооградительных валов в технически исправном состоянии.

Есть проблемы, которые требуют быстрого реагирования и решения, начиная с профилактических работ и поэтому нужно все болевые точки обозначить и постараться их устранить. Нам важно уже сегодня подготовиться к этим проблемам», — высказался Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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