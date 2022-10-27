На заседании собравшиеся обсудили принятые меры по обеспечению ликвидации угрозы появления чрезвычайных ситуаций и затопления территорий в период прохождения паводковых вод, а также рассмотрели проблемы стабилизации русловых процессов на реках Терек и Самур.

Начиная совещание, Нариман Абдулмуталибов напомнил, что Дагестан является регионом с большим числом рек. Он озвучил, что в субъекте в период прохождения паводков остается угроза возникновения чрезвычайных ситуаций и затопления территорий.

«Вызывают озабоченность большие и малые реки. Наибольшую тревогу представляет река Терек, водные ресурсы которой обладают большим числом наносов, в связи с чем каждый год происходит повышение отметок дна русла реки и возникает необходимость оперативного проведения мероприятий по поддержанию водооградительных валов в технически исправном состоянии.

Есть проблемы, которые требуют быстрого реагирования и решения, начиная с профилактических работ и поэтому нужно все болевые точки обозначить и постараться их устранить. Нам важно уже сегодня подготовиться к этим проблемам», — высказался Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.