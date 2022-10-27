Министру экономики России презентовали концепцию открытия города-курорта «Каякент»

Глава Минэкономики России Максим Решетников с рабочим визитом посетил Дагестан. Вместе с Сергеем Меликовым он обсудил тему социально-экономического развития республики.

В Дербенте руководитель Минтуризма региона Эмин Мерданов продемонстрировал Решетникову проект развития особой экономической зоны (ОЭЗ) в Дербентском районе и концепцию открытия на побережье Каспийского моря города-курорта «Каякент» и Всероссийского детского центра «Дагестан».

В своем докладе Эмин Мерданов заметил, что Правительством Дагестана совместно с Минэкономики РФ и АО «КАВКАЗ.РФ» проработан вопрос создания на территории Дербентского района особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Каспийский прибрежный кластер» общей площадью 216 га с протяженностью береговой полосы более 6 км.



Подробнее материал можно прочитать на сайте Минтуризма Дагестана.