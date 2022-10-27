ЗАМАНА - Министру экономики России презентовали концепцию открытия города-курорта «Каякент»

Министру экономики России презентовали концепцию открытия города-курорта «Каякент»

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27 октября, 2022. Четверг 09:42
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Министру экономики России презентовали концепцию открытия города-курорта «Каякент»

Глава Минэкономики России Максим Решетников с рабочим визитом посетил Дагестан. Вместе с Сергеем Меликовым он обсудил тему социально-экономического развития республики.

Министру экономики России презентовали концепцию открытия города-курорта «Каякент»

В Дербенте руководитель Минтуризма региона Эмин Мерданов продемонстрировал Решетникову проект развития особой экономической зоны (ОЭЗ) в Дербентском районе и концепцию открытия на побережье Каспийского моря города-курорта «Каякент» и Всероссийского детского центра «Дагестан».

В своем докладе Эмин Мерданов заметил, что Правительством Дагестана совместно с Минэкономики РФ и АО «КАВКАЗ.РФ» проработан вопрос создания на территории Дербентского района особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Каспийский прибрежный кластер» общей площадью 216 га с протяженностью береговой полосы более 6 км.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Минтуризма Дагестана.

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