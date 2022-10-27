Первый этап реконструкции пункта пропуска Дагестан – Азербайджан завершится до конца 2022 года

В рамках рабочего визита в южный Дагестан руководитель Министерства экономики РФ Максим Решетников и глава РД Сергей Меликов ознакомились с возможностями развития транспортно-логистической инфраструктуры. Они осмотрели пункт пропуска через государственную границу с Азербайджанской Республикой «Яраг-Казмаляр».

На границе руководителям был продемонстрирован ход реконструкции международного пункта пропуска.

Работы осуществляются в рамках поручения Правительства. Границу РФ оборудуют дополнительными местами для проверки товаров, что позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз необходимой продукции в Россию. Развитие этой инфраструктуры будет способствовать уменьшению сроков доставки грузов, сформируют дополнительные возможности для развития экономики и уменьшит зависимость российской логистики от внешних факторов. До конца 2027 года запланировано обновление целого ряда погранпереходов, в том числе морских и железнодорожных. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.