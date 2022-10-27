Министр экономики РФ и Глава РД провели совещание на тему социально-экономического развития Дагестана

В среду, 26 октября, прошло заседание на тему социально-экономического развития Дагестана с участием руководителя Минэкономики РФ Максима Решетникова и Главы Дагестана Сергея Меликова.

Поприветствовав делегацию федерального ведомства, Сергей Меликов поблагодарил министра за внимание к республике, основательную погруженность в актуальные вопросы региона и конструктивную помощь в их решении.

«Для нас крайне важно внимание федерального центра к обсуждаемым сегодня вопросам приоритетных для Дагестана направлений: привлечения инвестиций, реализации прорывных проектов, развития системы жилищно-коммунального хозяйства, ответственного и целесообразного использования природных ресурсов», — высказался он в начале совещания.

Одной из важнейших целей, как заметил Меликов, является реформирование системы ЖКХ в части водоотведения, электрификации, теплоснабжения, водоснабжения и газификации. Упомянув недавно стартовавшее возведение водовода, глава региона отметил: «Я думаю, что тот инфраструктурный бюджетный кредит, который был получен при помощи Минэкономразвития России, действительно эффективно реализуют. Трасса водоснабжения до Махачкалы и Каспийска в установленные сроки будет завершена». Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.