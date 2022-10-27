ЗАМАНА - В Дербенте строительство современных очистных сооружений завершено на 86%

В Дербенте строительство современных очистных сооружений завершено на 86%

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27 октября, 2022. Четверг 08:13
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В Дербенте строительство современных очистных сооружений завершено на 86%

Вчера, 26 октября, глава Минэкономики РФ Максим Решетников и руководитель Дагестана Сергей Меликов отправились с рабочим визитом в Дербент.

В Дербенте строительство современных очистных сооружений завершено на 86%

Там они обсудили ход возведения северных очистных сооружений канализации.

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов рассказал, что техническая готовность объекта на данный момент составляет 86%.

«На сегодня мы завершили строительство канализационно-насосной станции «Загородная», напорного канализационного коллектора, глубоководного выпуска в море протяженностью 1000 метров, электролизной, здания решеток и цеха механического обезвоживания», — проинформировал глава города.

Он добавил, что на ряде других объектов сейчас осуществляются работы по монтажу и пусконаладке технологического оборудования. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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