Министр экономики: развитие Каспийского туристического кластера начнется с Дербента

Дербентский район Дагестана станет стартовой площадкой Каспийского туристического кластера – крупного проекта по развитию пляжной береговой линии. Об этом проинформировал глава Минэкономики РФ Максим Решетников, приехавший в регион с рабочим визитом.

«Территория выбрана в качестве пилотной, так как она обладает всеми предпосылками для открытия главного туристического центра Дагестана: тут высокая концентрация исторических и природных памятников, горы и море с протяженной пляжной линией, теплый климат. Современная туристская инфраструктура, которая будет обеспечена в рамках механизма ОЭЗ, позволит заметно увеличить турпоток в Дагестан и макрорегион в целом, улучшить инвестиционный климат региона», – высказался Решетников.

Как озвучил глава Минэкономики, масштабная модернизация системы ЖКХ в регионе и возведение очистных сооружений в Дербенте и других прибрежных городах – еще одна причина для повышения качества жизни и отдыха в республике. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.