Максим Решетников и Сергей Меликов ответили на вопросы представителей СМИ

– Как Вы оцениваете социально-экономическое развитие Дагестана и потенциал инвестиционной привлекательности республики?

Максим Решетников: Дагестан в этом году показывает очень хорошую динамику. В первую очередь мы ориентируемся на рост показателей промышленного производства. Второе – мы видим, как Дагестан активно использует инструменты государственной поддержки. Это касается и программ развития Северного Кавказа, и предоставления инфраструктурно-бюджетного кредита, и развития особых экономических зон. По этим направлениям Дагестан активно развивается.

Плюс это также большой набор реализуемых проектов и использование того окна возможностей, которое открылось. В первую очередь – это транспортная логистика, развитие автодорожной инфраструктуры, дороги Р-227 «Кавказ», Махачкалинского морского торгового порта и проектирование второй взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту. Республике нужны новые логистические центры, новые контейнерные терминалы.

Кроме того, активно развивается сельское хозяйство. В приоритете здесь виноградарство, используются дополнительные ресурсы, предоставленные федеральным центром. Очень важно, чтобы росло не только производство сельской продукции, но и переработка, так как это больше добавленной стоимости. В Дагестане идет работа по легализации в различных направлениях. Особенно это касается сферы ЖКХ, где принимаются меры для приведения в порядок системы оплаты. А также легализация в сфере легкой промышленности.

По всем направлениям, которые мы в прошлый раз в республике обсуждали, проводится системная работа. Нужно отдать должное команде Сергея Алимовича за последовательное решение очень непростых вопросов. Мы, в свою очередь, стараемся помогать. Вопрос на контроле у Президента России, мы понимаем стратегическую важность Дагестана: с одной стороны, какие здесь есть проблемы, с другой – какие есть возможности. Председатель Правительства РФ поручил подготовить большую правкомиссию, до конца года регион посетит федеральное руководство, чтобы на месте продвинуть вопросы, которые обсуждают в целом по Северному Кавказу.

— Как в республике в дальнейшем будут развивать систему ЖКХ?

Сергей Меликов: Хочу поблагодарить Максима Геннадьевича, он уже не первый раз посещает Дагестан. Очень глубокая погруженность министра, заместителей и руководителей департаментов в проблемы республики. В этом отношении одно из важнейший направлений, которое мы пытаемся реализовать, – реформирование системы ЖХ. Это водоснабжение, теплоснабжение, электрификация, газоснабжение. Это большая работа, которую республикой и Минэкономразвитием проводится для взаимодействия между структурами, которые работают автономно. Такие, как ПАО «Газпром», ПАО «Россести». Я благодарен министерству за то, что оказывается помощь в том, чтобы увязать систему взаимодействия различных хозяйствующих субъектов, которые выполняют задачи по модернизации системы ЖКХ республики. Такая программа разработана, она финансируется.

Существуют определенные препятствия, которые не позволяют нам прямо сейчас везде провести воду, свет и газ, потому что проблемам больше 20 и 30 лет. Многие проблемы связаны с тем, что в свое время было начато строительство объектов, но не завершено до конца. Сейчас требуются перепроектировка, принятие иных нормативно-правовых решений, которые за эти годы изменились. Например, если говорить о том же махачкалинском коллекторе или электросетях, то давайте возьмем численность населения города на конец 90-х годов XX века, когда проект готовился, и на сегодняшний день.

Плюс к этому незаконные постройки, неэффективное использование источников водоснабжения и каналов для водоотведения. Сегодня прежде, чем понять проблему самого коллектора, нужно понять, что в нее должно войти и выйти, и в каком объеме это должно подаваться в очистные сооружения. Мы не хотим допускать ошибки прошлых лет, которые стоили десятков миллиардов рублей. Чтобы эти деньги эффективно потратить, нужно провести кропотливую предварительную работу – так, как мы это сделали с водоводом, строительство которого мы начали на инфраструктурно-бюджетный кредит.

– Какие федеральные инструменты поддержки, на Ваш взгляд, могут стать наиболее эффективными для реализации предпринимателями Дагестана?

Максим Решетников: Во-первых, мы расширяем меры поддержки, которые доступны сегодня предпринимателям. В частности, это касается банковского сектора. Вы знаете, что банки крайне неохотно «идут» в республику. По крайней мере, шли, понимая риски. Совместно с корпорацией «МСП» мы запускаем программу, в рамках которой федеральный бюджет будет часть риска – в финансируемых проектах на Северном Кавказе – брать на себя. То есть если кредит по каким-либо причинам стал невозвратным, то по определенному пулу таких кредитов мы будем часть брать на себя.

Во-вторых, предприниматели здесь испытывают недостаток нормальных мест для размещения производства. Поэтому очень важно особо развивать экономические зоны, промышленные парки. Совместно с постпредством мы эту тему прорабатываем. Здесь есть большой рынок, отличное географическое положение. Также имеется избыток трудовых ресурсов, которого нет в других субъектах страны. Сейчас у Дагестана есть все возможности для активного роста.

– Насколько дагестанский бизнес вовлечен в государственные программы?

Сергей Меликов: Бизнес вовлекается всё больше и больше. То, что мы имели по трудовой занятости, по самозанятости два года назад, сегодня увеличилось в десятки раз. Сегодня мы стараемся организовать все условия для бизнеса, чтобы государственные программы стали основной поддержкой для него.

Максим Решетников: Добавлю еще одну мысль – коллеги ведут целенаправленную работу по легализации бизнеса. Только в этом году легализовано порядка 11 тысяч рабочих мест. Это дает возможность обращаться за участием в государственных программах. Дагестанский бизнес уже вырос из различных «серых» схемах, что дает ему возможность для дальнейшего роста. И это надо поддерживать.

Сергей Меликов: Чтобы получать меры поддержки, нужно создать для этого условия. Главное – «выйти из тени». У многих предпринимателей бытует мнение, что они при этом столкнутся с дичайшими перегибами с различного рода проверками. Нужно понимать, что сегодня введен мораторий на все проверки. Сегодня наши контрольные органы, в том числе подразделения правоохранительной сферы, должны себе отдавать в том отчет. Это является одним из препон для того, чтобы человек подумал: “Я сейчас «выйду из тени» и тут же попаду под прессинг проверок?”. Но в этом отношении есть позиция Правительства, есть указание Президента России. А там, где эти правила не соблюдаются, об этом нужно докладывать. И тогда на федеральном и республиканском уровнях мы будем принимать меры для создания условий по использованию предпринимателями мер государственной поддержки.