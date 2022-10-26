ЗАМАНА - Дагестан и Архангельск получат субсидию на 4 мусорных завода мощностью 1 млн тонн

Дагестан и Архангельск получат субсидию на 4 мусорных завода мощностью 1 млн тонн

Автор
26 октября, 2022. Среда 14:37
|||
Дагестан и Архангельск получат субсидию на 4 мусорных завода мощностью 1 млн тонн

3 проекта в Дагестане и один в Архангельске по строительству новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 1 млн тонн в год получат поддержку от страны. Как проинформировал руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев, регионы России получат субсидию на выплату капитального гранта — средства будут выделены региональным бюджетам из федерального.

Дагестан и Архангельск получат субсидию на 4 мусорных завода мощностью 1 млн тонн

«Заявки от Дагестана и Архангельска прошли отбор на получение субсидии, которая позволит им открыть объекты обращения с отходами общей мощностью 1 млн тонн в год. Эти субъекты являются труднодоступными и с низкой бюджетной обеспеченностью, привлечение инвестиций на такие территории затруднены. Субсидия позволит концедентам финансово обеспечить взятые на себя обязательства по участию в строительстве объектов инфраструктуры в рамках концессионных соглашений. Средства выделяются из федбюджета регионам. Комиссия по отбору проектов на предоставление субсидии была проведена Минприроды РФ 21 октября. Открытие новых объектов ТКО позволит Дагестану и Архангельской области приблизиться к показателям по снижению доли направленных на захоронение отходов», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Прочитано 35 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top