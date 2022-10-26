3 проекта в Дагестане и один в Архангельске по строительству новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 1 млн тонн в год получат поддержку от страны. Как проинформировал руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев, регионы России получат субсидию на выплату капитального гранта — средства будут выделены региональным бюджетам из федерального.

«Заявки от Дагестана и Архангельска прошли отбор на получение субсидии, которая позволит им открыть объекты обращения с отходами общей мощностью 1 млн тонн в год. Эти субъекты являются труднодоступными и с низкой бюджетной обеспеченностью, привлечение инвестиций на такие территории затруднены. Субсидия позволит концедентам финансово обеспечить взятые на себя обязательства по участию в строительстве объектов инфраструктуры в рамках концессионных соглашений. Средства выделяются из федбюджета регионам. Комиссия по отбору проектов на предоставление субсидии была проведена Минприроды РФ 21 октября. Открытие новых объектов ТКО позволит Дагестану и Архангельской области приблизиться к показателям по снижению доли направленных на захоронение отходов», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.