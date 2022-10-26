Глава Минтруда представил коллективу управления соцзащиты Хасавюртовского района нового руководителя

Выступая перед специалистами управления, Абдурахман Махмудов высказался: «Приоритетом для сотрудников учреждений Минтруда региона является социальное обеспечение и обслуживание жителей, а также обеспечение благоприятных условий труда, защита прав и интересов коллектива и работодателей в пределах полномочий, установленных законодательством. Надеюсь, что с новым руководителем все поставленные государством цели в области соцзащиты населения будут оперативно реализованы на благо жителей района».