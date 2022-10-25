Руководитель РД провел собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона

Участники совещания обсудили вопросы мер по повышению устойчивости экономики региона в условиях западных санкций, совершенствования работы в области недропользования, хода догазификации в республике, ситуации на рынке труда, организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников промышленных предприятий региона, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

О принимаемых мерах по повышению устойчивости развития экономики рассказал первый заместитель главы кабмина РД Руслан Алиев. Он проинформировал об исполнении доходной части бюджетов муниципальных образований. Так, по итогам прошедшего периода с начала года фиксируется перевыполнение плановых показателей на 3,1%, плюсом поступило 282 млн рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.