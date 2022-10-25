ЗАМАНА - Руководитель РД провел собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона

Руководитель РД провел собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона

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25 октября, 2022. Вторник 09:53
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Руководитель РД провел собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона

В понедельник, 24 октября, под руководством Главы РД Сергея Меликова прошло собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона.

Руководитель РД провел собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона

Участники совещания обсудили вопросы мер по повышению устойчивости экономики региона в условиях западных санкций, совершенствования работы в области недропользования, хода догазификации в республике, ситуации на рынке труда, организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников промышленных предприятий региона, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

О принимаемых мерах по повышению устойчивости развития экономики рассказал первый заместитель главы кабмина РД Руслан Алиев. Он проинформировал об исполнении доходной части бюджетов муниципальных образований. Так, по итогам прошедшего периода с начала года фиксируется перевыполнение плановых показателей на 3,1%, плюсом поступило 282 млн рублей.  Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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