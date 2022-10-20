Депутат Госдумы России Джамаладин Гасанов провел прием граждан в Дахадаевском районе

Перед парламентарием были подняты самые наболевшие вопросы, требующие своего разрешения.



Так, глава села Кубачи, Абдусалам Куртаев поднял вопросы социально-экономического развития села, создания все необходимых условий, которые помогут сохранить уникальные технологии. Проинформировал об участии в госпрограммах по развитию туризма. Однако одной из основных проблем остается крайне неудовлетворительное состояние дорожной сети, подъездных, внутри поселковых дорог, в том числе Уркарах-Кубачи, а также дорогу к историческому месту Кала-Корейш. Интерес туристов к Кубачам всегда был, а в настоящее время поток приезжающих значительно увеличился. Но из-за плохой дороги туроператоры отказываются везти туристов в эти места. Особую озабоченность Глава села Кубачи выразил по поводу функционирования Кубачинского художественного комбината, о сохранении ювелирного мастерства, о необходимости развития музейного дела при комбинате, традиционно в горских домах, школе.

Житель села Бускри Салих Аликадиев от имени жителей села озвучил затянувшуюся с решением проблему водоснабжения, хотя ими все необходимые документы были предоставлены в Минстрой РД, обращались к Главе РД, депутатам по решению вопроса в рамках госпрограмм «Мой Дагестан – моя вода» и «Чистая вода».



В рамках личного приема Джамаладин Гасанов также рассмотрел обращения по вопросам газификации в села, ремонту дорог, мостов, об оказании материальной помощи. Депутаты районного собрания Нурулла Курбанов, Нухкади Нухкадиев, Магомедрасул Расулов обратились с вопросами по своим селам.



Депутат внимательно выслушал жителей района, провел необходимые консультации и дал соответствующие разъяснения. Он обратил внимание заявителей и администрации муниципального образования на важность качественного документального оформления всех запросов. Только при этом условии возможна реализация этих запросов. Решение всех озвученных в ходе приема граждан проблем взял под личный контроль.