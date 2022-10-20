ЗАМАНА - Депутат Госдумы России Джамаладин Гасанов провел прием граждан в Дахадаевском районе

Депутат Госдумы России Джамаладин Гасанов провел прием граждан в Дахадаевском районе

Автор
20 октября, 2022. Четверг 15:05
||||
Депутат Госдумы России Джамаладин Гасанов провел прием граждан в Дахадаевском районе Депутат Госдумы России Джамаладин Гасанов провел прием граждан в Дахадаевском районе

В рамках своего визита в Дахадаевский район, депутат Госдумы РФ Джамаладин Гасанов провел прием граждан.

Депутат Госдумы России Джамаладин Гасанов провел прием граждан в Дахадаевском районе

Перед парламентарием были подняты самые наболевшие вопросы, требующие своего разрешения.

Так, глава села Кубачи, Абдусалам Куртаев поднял вопросы социально-экономического развития села, создания все необходимых условий, которые помогут сохранить уникальные технологии. Проинформировал об участии в госпрограммах по развитию туризма. Однако одной из основных проблем остается крайне неудовлетворительное состояние дорожной сети, подъездных, внутри поселковых дорог, в том числе Уркарах-Кубачи, а также дорогу к историческому месту Кала-Корейш. Интерес туристов к Кубачам всегда был, а в настоящее время поток приезжающих значительно увеличился. Но из-за плохой дороги туроператоры отказываются везти туристов в эти места. Особую озабоченность Глава села Кубачи выразил по поводу функционирования Кубачинского художественного комбината, о сохранении ювелирного мастерства, о необходимости развития музейного дела при комбинате, традиционно в горских домах, школе.
Житель села Бускри Салих Аликадиев от имени жителей села озвучил затянувшуюся с решением проблему водоснабжения, хотя ими все необходимые документы были предоставлены в Минстрой РД, обращались к Главе РД, депутатам по решению вопроса в рамках госпрограмм «Мой Дагестан – моя вода» и «Чистая вода».

В рамках личного приема Джамаладин Гасанов также рассмотрел обращения по вопросам газификации в села, ремонту дорог, мостов, об оказании материальной помощи. Депутаты районного собрания Нурулла Курбанов, Нухкади Нухкадиев, Магомедрасул Расулов обратились с вопросами по своим селам.

Депутат внимательно выслушал жителей района, провел необходимые консультации и дал соответствующие разъяснения. Он обратил внимание заявителей и администрации муниципального образования на важность качественного документального оформления всех запросов. Только при этом условии возможна реализация этих запросов. Решение всех озвученных в ходе приема граждан проблем взял под личный контроль.

Прочитано 35 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top