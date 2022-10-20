ЗАМАНА - В Дагестане планируют усилить работу по эффективному использованию земель сельхозназначения

В Дагестане планируют усилить работу по эффективному использованию земель сельхозназначения

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20 октября, 2022. Четверг 10:45
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В Дагестане планируют усилить работу по эффективному использованию земель сельхозназначения
Под руководством заместителя главы кабмина РД Наримана Абдулмуталибова прошло расширенное собрание на тему рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
В Дагестане планируют усилить работу по эффективному использованию земель сельхозназначения

Открывая работу заседания, Нариман Абдулмуталибов озвучил, что одним из ключевых сдерживающих факторов развития сельского хозяйства является нерациональное использование сельскохозяйственных земель.

«Фиксируется неэффективное использование земель сельского хозяйства, годами не использующимися и фактически выведенными из оборота. В регионе 464,6 тыс. га пашни, из которых остаются не вовлеченными в сельскохозяйственное производство примерно 40 000 га. Это связано с нежеланием или неумением владельцев земельных наделов использовать указанные земли. При этом желающие заниматься сельским хозяйством, сажать и выращивать необходимую продукцию не имеют такой возможности из-за отсутствия у них участков», — высказался Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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