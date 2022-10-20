Открывая работу заседания, Нариман Абдулмуталибов озвучил, что одним из ключевых сдерживающих факторов развития сельского хозяйства является нерациональное использование сельскохозяйственных земель.

«Фиксируется неэффективное использование земель сельского хозяйства, годами не использующимися и фактически выведенными из оборота. В регионе 464,6 тыс. га пашни, из которых остаются не вовлеченными в сельскохозяйственное производство примерно 40 000 га. Это связано с нежеланием или неумением владельцев земельных наделов использовать указанные земли. При этом желающие заниматься сельским хозяйством, сажать и выращивать необходимую продукцию не имеют такой возможности из-за отсутствия у них участков», — высказался Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.