ЗАМАНА - Сергей Меликов поучаствовал в конференции «Цифровой Дагестан»

Сергей Меликов поучаствовал в конференции «Цифровой Дагестан»

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20 октября, 2022. Четверг 09:14
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Сергей Меликов поучаствовал в конференции «Цифровой Дагестан»

Вчера, 19 октября, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в пленарной сессии «Цифровое будущее региона. Ключевые направления, проблемы и пути их решения» Региональной конференции «Цифровой Дагестан».

Сергей Меликов поучаствовал в конференции «Цифровой Дагестан»

Открывая пленарное совещание, Сергей Меликов озвучил, что цифровизация всех важных сфер развития региона положительно влияет на достижение целей, заявленных в национальной программе «Цифровая экономика» и в иных федеральных проектах. Как он заметил, цифровизация должна стать частью государственного управления, тогда в едином поле заработают все уровни власти, а введение цифровых инструментов заметно облегчит взаимодействие государства и граждан по проблемным вопросам во всех областях. «Сегодня в Дагестане необходимы и цифровой учет земель, облегчающий привлечение инвесторов в республику; и цифровое здравоохранение, когда медики пользуются единой цифровой историей и картой пациента со всеми исследованиями; и цифровая образовательная среда, которая позволит педагогам и ученикам вести единую историю успеваемости; цифровое строительство, позволяющее применять практику пространственных данных, моделирование объектов капитального строительства; цифровая транспортная инфраструктура, направленная на строительство безопасных дорог», — высказался Меликов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана. 

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