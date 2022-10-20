Глава РД и Юрий Зарубин ответили на вопросы представителей СМИ по цифровизации Дагестана

Глава РД назвал форум продолжением мероприятий, которые проходят в текущем году по ключевым направлениям развития региона. Как он озвучил, в первую очередь это связано с принятой Стратегией социально-экономического развития республики до 2030 года. На первом этапе реализации стратегии – до 2025 года, основная цель для региона - это выровняться с эффективными субъектами России для достижения национальных задач, определенных президентом страны. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.