Глава РД назвал форум продолжением мероприятий, которые проходят в текущем году по ключевым направлениям развития региона. Как он озвучил, в первую очередь это связано с принятой Стратегией социально-экономического развития республики до 2030 года. На первом этапе реализации стратегии – до 2025 года, основная цель для региона - это выровняться с эффективными субъектами России для достижения национальных задач, определенных президентом страны. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Глава РД и Юрий Зарубин ответили на вопросы представителей СМИ по цифровизации Дагестана
- Автор Дарья
- 20 октября, 2022. Четверг 08:11
Вчера, 19 октября, по завершении пленарного собрания Региональной конференции «Цифровой Дагестан» руководитель региона Сергей Меликов, заместитель начальника Департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры России Юрий Зарубин и вице-премьер Ризван Газимагомедов ответили на вопросы представителей СМИ.
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