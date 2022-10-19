ЗАМАНА - Сергей Меликов: в Дагестане не будут сокращать расходы на социальные программы

Сергей Меликов: в Дагестане не будут сокращать расходы на социальные программы

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19 октября, 2022. Среда 10:15
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Сергей Меликов: в Дагестане не будут сокращать расходы на социальные программы

Снижение расходов ни на одну социальную программу в Дагестане не планируется, подчеркнул вчера, 18 октября, на совещании на тему исполнения регионального бюджета за январь-сентябрь 2022 года руководитель региона Сергей Меликов.

Сергей Меликов: в Дагестане не будут сокращать расходы на социальные программы

«На данный момент мы не планируем уменьшать расходы ни на одну социальную программу. Более того, все параметры в этом направлении соответствуют приоритетам, определенным в целом по России. Также мы продолжаем реализовывать нашу региональную программу по оказанию мер поддержки по предоставлению жилья участникам боевых действий, в том числе “афганцам”. Все социально важные пункты мы оставляем в этой программе», – заявил Меликов.

Помимо этого, лидер республики озвучил, что при определении бюджета нужно предусмотреть вопрос пополнения фонда «Мы вместе». Работа данного фонда будет распространяться не только на военнослужащих, которые принимают участие в СВО с февраля, но и мобилизованных граждан и добровольцев. Меры поддержки для фонда из бюджета должны быть на постоянной основе, высказался Меликов.

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