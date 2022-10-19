Сергей Меликов провел собрание на тему исполнения бюджета региона за 9 месяцев 2022 года и планированию бюджета на 2023 год

Поприветствовав участников совещания, глава республики озвучил, что впервые планирование нового бюджета будет тесно связано со Стратегией социально-экономического развития Дагестана до 2030 года, принятой Народным Собранием региона. Работа над ней осуществлялась больше года, ключевые параметры соответствуют параметрам развития социально-экономических направлений России.

Врио главы кабмина РД Руслан Алиев рассказал об исполнении регионального бюджета за январь-сентябрь 2022 года. Он озвучил, что, несмотря на внешнее давление как на отдельные организации, так и на экономику всей России, результаты исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев этого года составляют 102,5%, то есть в бюджет дополнительно пришло 905,5 млн рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.