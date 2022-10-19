ЗАМАНА - Глава Дагестана провел встречу с Генеральным консулом Узбекистана Бурханом Аликуловым

Глава Дагестана провел встречу с Генеральным консулом Узбекистана Бурханом Аликуловым

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19 октября, 2022. Среда 08:24
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Глава Дагестана провел встречу с Генеральным консулом Узбекистана Бурханом Аликуловым

Руководитель РД Сергей Меликов вчера, 18 октября, провел встречу с Генеральным консулом Узбекистана в Южном федеральном и Северо-Кавказском федеральном округах России Бурханом Аликуловым.

Глава Дагестана провел встречу с Генеральным консулом Узбекистана Бурханом Аликуловым

Собравшиеся обсудили перспективы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, развития туризма, взаимодействия в областях образования и миграции.

Приветствуя делегацию, Меликов отметил традиционно хорошие отношения, которые связывают Россию и Узбекистан. «Дагестан – некая модель нашей многонациональной страны. Поэтому смело можно заявить, что сегодня Вы пребываете в том регионе, который очень ярко представляет нашу большую Родину. И мы надеемся на более частые визиты с Вашей стороны в нашу республику. Мы приложим все усилия, чтобы Вы лучше узнали Дагестан, которому свойственны гостеприимство и дружелюбие», – высказался руководитель РД. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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