Глава Дагестана провел встречу с Генеральным консулом Узбекистана Бурханом Аликуловым

Собравшиеся обсудили перспективы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, развития туризма, взаимодействия в областях образования и миграции.

Приветствуя делегацию, Меликов отметил традиционно хорошие отношения, которые связывают Россию и Узбекистан. «Дагестан – некая модель нашей многонациональной страны. Поэтому смело можно заявить, что сегодня Вы пребываете в том регионе, который очень ярко представляет нашу большую Родину. И мы надеемся на более частые визиты с Вашей стороны в нашу республику. Мы приложим все усилия, чтобы Вы лучше узнали Дагестан, которому свойственны гостеприимство и дружелюбие», – высказался руководитель РД. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.