В Дагестане создают Региональный фонд пространственных данных

Правительство Дагестана приняло Указ от 13 октября 2022 года о формировании регионального фонда пространственных данных. Это первые шаги, которые делает наша республика как пилотный регион, участвующий в создании Национальной системы пространственных данных, информирует Минимущество РД.

Формирование Регионального фонда пространственных данных обеспечивает множественные прямые и косвенные экономические эффекты – это эффективное управление активами и ресурсами республики, увеличение налогооблагаемой базы, повышение инвестпривлекательности за счет защиты собственности инвесторов и владельцев земельных активов и ресурсов, повышение эффективности и прозрачности по всем направлениям бюджетных расходов и так далее. Фондодержателем РФПД выбрано подведомственное учреждение Минимущества региона – ГБУ РД «Дагтехкадастр». «Принятие нормативно-правового акта о создании регионального фонда пространственных данных на нашей базе позволит централизовать на законодательном уровне весь картографический материал, производимый на территории республики», – заявило ведомство.