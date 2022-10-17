Формирование Регионального фонда пространственных данных обеспечивает множественные прямые и косвенные экономические эффекты – это эффективное управление активами и ресурсами республики, увеличение налогооблагаемой базы, повышение инвестпривлекательности за счет защиты собственности инвесторов и владельцев земельных активов и ресурсов, повышение эффективности и прозрачности по всем направлениям бюджетных расходов и так далее. Фондодержателем РФПД выбрано подведомственное учреждение Минимущества региона – ГБУ РД «Дагтехкадастр». «Принятие нормативно-правового акта о создании регионального фонда пространственных данных на нашей базе позволит централизовать на законодательном уровне весь картографический материал, производимый на территории республики», – заявило ведомство.
В Дагестане создают Региональный фонд пространственных данных
- Автор Дарья
- 17 октября, 2022. Понедельник 15:51
Правительство Дагестана приняло Указ от 13 октября 2022 года о формировании регионального фонда пространственных данных. Это первые шаги, которые делает наша республика как пилотный регион, участвующий в создании Национальной системы пространственных данных, информирует Минимущество РД.
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