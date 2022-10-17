Ирек Файзуллин и Сергей Меликов обсудили реализацию в Дагестане ряда инфраструктурных проектов

В Москве прошла рабочая встреча главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и руководителя Дагестана Сергея Меликова. Они обсудили перспективы развития строительной сферы и ЖКХ республики.

Для улучшения условий жизни дагестанцев и повышения доступа к качественной воде из централизованной системы водоснабжения в регионе в нынешнем году проводятся работы по строительству и модернизации объектов в рамках федерального проекта «Чистая вода».

«На сегодняшний день завершилось обновление систем водоснабжения Кизляра, в скором времени будут введены в работу очистные сооружения в селе Хунзах, еще по 5 объектам идут строительно-монтажные работы. Важно в этом направлении сохранить набранные темпы, дабы ещё больше россиян имели доступ к качественным жилищно-коммунальным услугам», – высказался министр. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.