ЗАМАНА - В Дагестане досрочно завершился второй этап внедрения интеллектуальной транспортной системы

В Дагестане досрочно завершился второй этап внедрения интеллектуальной транспортной системы

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17 октября, 2022. Понедельник 08:21
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В Дагестане досрочно завершился второй этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
В пятницу, 14 октября, под руководством заместителя главы кабмина региона Ризвана Газимагомедова прошло очередное собрание Межведомственной рабочей команды по внедрению интеллектуальной транспортной системы махачкалинской агломерации.
В Дагестане досрочно завершился второй этап внедрения интеллектуальной транспортной системы

В ходе совещания собравшиеся обсудили ход реализации 2-го этапа внедрения ИТС в Махачкалинской агломерации и заслушали доклад о проведенном анализе ключевых показателей аварийности на территории региона.

Подробно об этом рассказал коммерческий директор ГК «Урбантех» Даниил Хазов.

Он озвучил, что по итогам минувшего года в Дагестане были достигнуты целевые показатели республиканского проекта «Безопасность дорожного движения». Несмотря на то, что число погибших упало до 309 человек, смертность в результате аварий в регионе остаётся высокой. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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