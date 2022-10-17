В ходе совещания собравшиеся обсудили ход реализации 2-го этапа внедрения ИТС в Махачкалинской агломерации и заслушали доклад о проведенном анализе ключевых показателей аварийности на территории региона.

Подробно об этом рассказал коммерческий директор ГК «Урбантех» Даниил Хазов.

Он озвучил, что по итогам минувшего года в Дагестане были достигнуты целевые показатели республиканского проекта «Безопасность дорожного движения». Несмотря на то, что число погибших упало до 309 человек, смертность в результате аварий в регионе остаётся высокой. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.