В Дагестане до 2024 года появятся мощности, способные обрабатывать 950 000 тонн отходов ежегодно

Руководитель Минприроды России Александр Козлов встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Информация об этом появилась на сайте Главы РД.

На встрече была обсуждена тема ликвидации объектов накопленного вреда на территории республики, а также формирование инфраструктурных проектов в области обращения с ТКО.

На данный момент Дагестан уже заключил 3 концессионных договора с ППК РЭО, благодаря которым на территории региона появятся новые мощности для обработки и утилизации отходов.

«Развитию сферы обращения с отходами Правительство страны сегодня уделяет большое внимание. Созданы различные формы поддержки региональных властей и компаний. Например, в рамках одной из них, субъекты с низким уровнем бюджетной обеспеченности могут возместить до 95% затрат по концессионным соглашениям. Так, в Дагестане до 2024 года планируется обеспечить мощности, способные обрабатывать 950 000 тонн отходов ежегодно, и утилизировать до 570 000 тонн в год», – высказался министр природы России Александр Козлов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.