Открыт конкурс на замещение должности руководителя ГБУ Дагестана «Президент-комплекс»

Администрация Главы и Правительства Дагестана открыли прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности начальника государственного бюджетного учреждения региона «Президент-комплекс».

В конкурсе могут принять участие граждане России, получившие диплом о высшем образовании до 29 августа 1996 года, или высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одному из следующих направлений: «Экономика и управление», «Юриспруденция» или иному направлению подготовки, для которого законодательством об образовании РФ установлено соответствие этому направлению.

Стаж работы по специальности должен составлять не менее 5 лет. Кандидат должен иметь профессиональные знания: Конституции России, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента России, указов и распоряжений Правительства РФ, Конституции Дагестана, законов РД, указов и распоряжений Главы РД и иных нормативно-правовых документов.

Старт приема документов для участия в конкурсе 12 октября, окончание – 11 ноября этого года. Подробную информацию можно найти на сайте Главы Дагестана.