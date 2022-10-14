ЗАМАНА - Более 60 почтовых отделений отремонтируют в Дагестане до конца осени

Более 60 почтовых отделений отремонтируют в Дагестане до конца осени

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14 октября, 2022. Пятница 10:48
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Более 60 почтовых отделений отремонтируют в Дагестане до конца осени

Вчера, 13 октября, под руководством заместителя главы кабинета министров РД Ризвана Газимагомедова прошло очередное собрание Координационной рабочей группы по обновлению и приведению в нормативное состояние отделений и других объектов почтовой связи в регионе.

Более 60 почтовых отделений отремонтируют в Дагестане до конца осени

Начиная заседание, Ризван Газимагомедов подчеркнул важность реализации программы в установленные сроки.

Основной доклад по теме подготовил Юрий Гамзатов, он рассказал о проведенной на сегодняшний день работе во исполнение Протокола заседания Координационной рабочей группы от 27 сентября этого года. 

Так, как он сообщил, в 49 отделениях прошли внутренние строительно-монтажные работы. На 12 объектах внутренние работы все еще идут, но при этом темпы достаточно замедлились. Наружные работы проходят всего на 2 объектах.  Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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