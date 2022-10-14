Более 60 почтовых отделений отремонтируют в Дагестане до конца осени

Вчера, 13 октября, под руководством заместителя главы кабинета министров РД Ризвана Газимагомедова прошло очередное собрание Координационной рабочей группы по обновлению и приведению в нормативное состояние отделений и других объектов почтовой связи в регионе.

Начиная заседание, Ризван Газимагомедов подчеркнул важность реализации программы в установленные сроки.

Основной доклад по теме подготовил Юрий Гамзатов, он рассказал о проведенной на сегодняшний день работе во исполнение Протокола заседания Координационной рабочей группы от 27 сентября этого года.

Так, как он сообщил, в 49 отделениях прошли внутренние строительно-монтажные работы. На 12 объектах внутренние работы все еще идут, но при этом темпы достаточно замедлились. Наружные работы проходят всего на 2 объектах. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.