ЗАМАНА - В Дагестане открылся клуб Большой Перемены «Большие возможности»

В Дагестане открылся клуб Большой Перемены «Большие возможности»

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14 октября, 2022. Пятница 09:12
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В Дагестане открылся клуб Большой Перемены «Большие возможности»

На площадке республиканской школы №20 начал работу клуб Большой Перемены «Большие возможности», информирует издание "Мирмол".

В Дагестане открылся клуб Большой Перемены «Большие возможности»

Координатором клуба станет педагог-наставник, победитель Всероссийского конкурса «Большая Перемена- 21» и руководитель школы Дилара  Абиева при сопровождении представителей АНО «Большая Перемена». Стоит заметить, что клубы Большой Перемены открываются по всей России, а их представительства в школах, секциях и кружках. Как заметила Абиева, теперь у педагогов появились новые инструменты мотивирования детей, а ученики получили возможность для  саморазвития, самореализации и творчества.

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