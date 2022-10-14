Координатором клуба станет педагог-наставник, победитель Всероссийского конкурса «Большая Перемена- 21» и руководитель школы Дилара Абиева при сопровождении представителей АНО «Большая Перемена».
Стоит заметить, что клубы Большой Перемены открываются по всей России, а их представительства в школах, секциях и кружках.
Как заметила Абиева, теперь у педагогов появились новые инструменты мотивирования детей, а ученики получили возможность для саморазвития, самореализации и творчества.
В Дагестане открылся клуб Большой Перемены «Большие возможности»
- Автор Дарья
- 14 октября, 2022. Пятница 09:12
На площадке республиканской школы №20 начал работу клуб Большой Перемены «Большие возможности», информирует издание "Мирмол".
Координатором клуба станет педагог-наставник, победитель Всероссийского конкурса «Большая Перемена- 21» и руководитель школы Дилара Абиева при сопровождении представителей АНО «Большая Перемена».
Стоит заметить, что клубы Большой Перемены открываются по всей России, а их представительства в школах, секциях и кружках.
Как заметила Абиева, теперь у педагогов появились новые инструменты мотивирования детей, а ученики получили возможность для саморазвития, самореализации и творчества.
Последнее от Дарья
- Выставка по работам Алексея Балабанова открылась в Петербурге
- Суд объявил приговор дагестанцу за мошенничество с пенсией
- Глава РД с рабочим визитом побывал в Сулейман-Стальском районе
- В Махачкале прошла встреча молодежи с Героем РФ Энвером Набиевым
- Глава РД пожелал добровольческому отряду, отправившемуся на службу в зону СВО, вернуться с победой