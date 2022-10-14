В Дагестане открылся клуб Большой Перемены «Большие возможности»

Координатором клуба станет педагог-наставник, победитель Всероссийского конкурса «Большая Перемена- 21» и руководитель школы Дилара Абиева при сопровождении представителей АНО «Большая Перемена». Стоит заметить, что клубы Большой Перемены открываются по всей России, а их представительства в школах, секциях и кружках. Как заметила Абиева, теперь у педагогов появились новые инструменты мотивирования детей, а ученики получили возможность для саморазвития, самореализации и творчества.



