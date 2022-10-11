В пресс-конференции поучаствовал и руководитель Миннаца республики Энрик Муслимов.
В начале мероприятия Муслимов представил спикеров, отправившихся с гуманитарной миссией в Лисичанск Луганской области, и отметил их заслуги. «В Дагестане проводится большая работа, как по оказанию гуманитарной помощи, так и по организации частичной мобилизации. Наши жители одними из первых поучаствовали в специальной военной операции, а за мужественные поступки трое из них получили высшее звание Героев Российской Федерации», — высказался министр.
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В Миннаце прошла пресс-конференция с участниками гуманитарной миссии в ЛНР
- Автор Дарья
- 11 октября, 2022. Вторник 15:17
Вчера, 10 октября, на базе Миннаца Дагестана прошла пресс-конференция секретаря партии «Единая Россия» по Каспийску, председателя городского Собрания депутатов Абдулвахида Джаватова и представителя Правительства РД в Хабаровском крае Бейдулаха Исаева, приехавших с гуманитарной миссией в Лисичанск Луганской области.
В пресс-конференции поучаствовал и руководитель Миннаца республики Энрик Муслимов.
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