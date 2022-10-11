Стоит напомнить, что комиссия появилась в минувшем году в соответствии с поручением Президента РФ, направленным на выработку мер по минимизации негативных последствий строительства в республике многоэтажных домов с нарушением установленных градостроительных требований.
В рамках собрания Правительственной комиссии лидер Минстроя Артур Сулейманов рассказал о промежуточных результатах осуществленной работы в отношении самовольно построенных многоквартирных зданий.
На данный момент по 457 нелегально возведенным домам в зависимости от ситуации в каждом отдельном случае принимается решение в части их введения в оборот или сноса.
Он также отметил положительные изменения в этом направлении. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.