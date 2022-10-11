Сергей Меликов провел собрание Правительственной комиссии

Вчера, 10 октября, руководитель РД Сергей Меликов провел совещание Правительственной комиссии, на котором была обсуждена тема приведения самовольно построенных на территории республики многоквартирных домов в соответствие с установленными законодательством правилами.

Стоит напомнить, что комиссия появилась в минувшем году в соответствии с поручением Президента РФ, направленным на выработку мер по минимизации негативных последствий строительства в республике многоэтажных домов с нарушением установленных градостроительных требований.

В рамках собрания Правительственной комиссии лидер Минстроя Артур Сулейманов рассказал о промежуточных результатах осуществленной работы в отношении самовольно построенных многоквартирных зданий.

На данный момент по 457 нелегально возведенным домам в зависимости от ситуации в каждом отдельном случае принимается решение в части их введения в оборот или сноса.

Он также отметил положительные изменения в этом направлении. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.