Рассказывая о своих впечатлениях от Дагестана, Шолбан Кара-оол заметил, что уже ознакомился с главными достопримечательностями региона и остался доволен тем, как развивается сфера туризма.
«Сегодня я был в «Главрыбе», увидел совместную работу Правительства и частного инвестора. Сам проект очень интересный и смелый.
По туристической инфраструктуре многое нам нужно делать совместно. Дагестан заслуживает подобного отношения, так как здесь крайне много энтузиастов, простых граждан, развивающих свои родные сёла. Нам нужно взаимодействовать и обеспечивать условия, чтобы республика развивалась», – высказался вице-спикер Госдумы. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.