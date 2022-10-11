ЗАМАНА - Сергей Меликов провел встречу с вице-спикером Госдумы Шолбаном Кара-оолом

Сергей Меликов провел встречу с вице-спикером Госдумы Шолбаном Кара-оолом

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11 октября, 2022. Вторник 10:29
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Сергей Меликов провел встречу с вице-спикером Госдумы Шолбаном Кара-оолом

Руководитель РД Сергей Меликов вчера, 10 октября, провел встречу с заместителем председателя ГосДумы Федерального Собрания России Шолбаном Кара-оолом, курирующим в нижней палате вопросы региональной политики, местного самоуправления и туризма. На встрече присутствовал и депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев.

Сергей Меликов провел встречу с вице-спикером Госдумы Шолбаном Кара-оолом

Рассказывая о своих впечатлениях от Дагестана, Шолбан Кара-оол заметил, что уже ознакомился с главными достопримечательностями региона и остался доволен тем, как развивается сфера туризма.

«Сегодня я был в «Главрыбе», увидел совместную работу Правительства и частного инвестора. Сам проект очень интересный и смелый.

По туристической инфраструктуре многое нам нужно делать совместно. Дагестан заслуживает подобного отношения, так как здесь крайне много энтузиастов, простых граждан, развивающих свои родные сёла. Нам нужно взаимодействовать и обеспечивать условия, чтобы республика развивалась», – высказался вице-спикер Госдумы. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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